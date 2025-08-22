Sassuolo, Grosso in conferenza: "Arrivano i campionio d'Italia, siamo concentrati. Formazione? Out in 3 ma abbiamo grande entusiasmo"

Il Sassuolo scenderà in campo sabato alle ore 18.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia per affrontare il Napoli nel match della 1ª giornata di Serie A 2025/26. FabioGrosso, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa.

Ecco le sue parole riportate da SassuoloNews.net:

"Noi siamo contentissimi che si possa iniziare dove l'anno scorso all'inizio sognavamo di essere. Meritatamente abbiamo ritrovato questa categoria e siamo stati contentissimi di averlo fatto con duro lavoro, dedizione, sacrifici e anche con le qualità dei ragazzi siamo riusciti a tornare dove volevamo tornare. Vogliamo mantenere il filo delle motivazioni e dei valori che ci hanno contraddistinto l'anno scorso sapendo che il livello si alza ma siamo convinti che avremo le qualità per provare a raggiungere i nostri obiettivi, sapendo che ci saranno delle difficoltà, dei momenti belli che mi auguro saranno tanti, ma la bravura è mantenere l'equilibrio e volta dopo volta andare alla ricerca di risultati belli. Ci approcciamo a questo campionato con grandissimo entusiasmo, energia, nel migliore dei modi".

Vranckx sta facendo le visite, Matic arriva? Thorstvedt come sta?

"Siamo focalizzati sulla partita di domani perché arrivano i campioni d'Italia e siamo focalizzati su quello che vogliamo fare. Sono indisponibili Skjellerup, che sono sulla via del recupero, è indisponibile Thorstvedt, pensavamo di poter accelerare all'inizio del ritiro, abbiamo ritrovato la strada maestra che ci porterà, mi auguro, nell'arco di qualche settimana e che andrà seguito passo dopo passo. Mancherà Iannoni per squalifica. Abbiamo un'idea chiara di come andare a integrare questa rosa, dove andare a farlo, ma ora conta prepararsi al meglio per cercare di fare una grande partita, sapendo che per noi ogni gara sarà una grandissima opportunità".