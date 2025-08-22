Sassuolo, Grosso in conferenza: "Arrivano i campionio d'Italia, siamo concentrati. Formazione? Out in 3 ma abbiamo grande entusiasmo"

Sassuolo, Grosso in conferenza: Arrivano i campionio d'Italia, siamo concentrati. Formazione? Out in 3 ma abbiamo grande entusiasmo

Ultime calcio l'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa

Il Sassuolo scenderà in campo sabato alle ore 18.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia per affrontare il Napoli nel match della 1ª giornata di Serie A 2025/26. FabioGrosso, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa.

Grosso in conferenza stampa

Ecco le sue parole riportate da SassuoloNews.net:

"Noi siamo contentissimi che si possa iniziare dove l'anno scorso all'inizio sognavamo di essere. Meritatamente abbiamo ritrovato questa categoria e siamo stati contentissimi di averlo fatto con duro lavoro, dedizione, sacrifici e anche con le qualità dei ragazzi siamo riusciti a tornare dove volevamo tornare. Vogliamo mantenere il filo delle motivazioni e dei valori che ci hanno contraddistinto l'anno scorso sapendo che il livello si alza ma siamo convinti che avremo le qualità per provare a raggiungere i nostri obiettivi, sapendo che ci saranno delle difficoltà, dei momenti belli che mi auguro saranno tanti, ma la bravura è mantenere l'equilibrio e volta dopo volta andare alla ricerca di risultati belli. Ci approcciamo a questo campionato con grandissimo entusiasmo, energia, nel migliore dei modi".

Vranckx sta facendo le visite, Matic arriva? Thorstvedt come sta?
"Siamo focalizzati sulla partita di domani perché arrivano i campioni d'Italia e siamo focalizzati su quello che vogliamo fare. Sono indisponibili Skjellerup, che sono sulla via del recupero, è indisponibile Thorstvedt, pensavamo di poter accelerare all'inizio del ritiro, abbiamo ritrovato la strada maestra che ci porterà, mi auguro, nell'arco di qualche settimana e che andrà seguito passo dopo passo. Mancherà Iannoni per squalifica. Abbiamo un'idea chiara di come andare a integrare questa rosa, dove andare a farlo, ma ora conta prepararsi al meglio per cercare di fare una grande partita, sapendo che per noi ogni gara sarà una grandissima opportunità".

Fabio Grosso
