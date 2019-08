Prandelli a CN24: "De Laurentiis mi ha cercato quando ero Ct dell'Italia, non ho potuto accettare a malincuore. Di Lorenzo che colpo"

Cesare Prandelli, allenatore, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ci si aspetta un campionato molto avvincente. Vincere è vincere, che si giochi bene o no. Nel mio periodo da commissario tecnico dell'Italia ho ricevuto telefonate dal presidente del Napoli, ma non mi sembrava corretto nei confronti dell'Italia lasciare a metà un incarico, mi è dispiaciuto ma ho dovuto mantenere l'impegno fino alla fine. Di Lorenzo la più grande sorpresa della scorsa stagione, esteri così con quelle qualità che sanno spingere e difendere non ci sono in giro. Tutti si aspettano da Balotelli la continuità, basta vivere delle grandi giocate singole. Icardi è il più grande finalizzatore, non so se serve al Napoli avendo già Milik, se vuoi giocare a due punte o in modo diverso. Chiesa se resta a Firenze è il colpo dell'estate. Fiorentina-Napoli? In vantaggio gli azzurri".