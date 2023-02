Ponciroli: "Vi dico come finirà il derby di Milano. La Coppa Italia diventa un obbligo per la Juve"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole:

Che risposta ha dato la Juventus ieri in Coppa Italia?

“Credo che la Coppa Italia sia un obbligo per la Juventus, arrivare fino in fondo e vincere un trofeo per onorare una stagione che sembra un continuo tsunami. Sono soddisfatto di Bremer, dopo le critiche piuttosto severe delle ultime uscire, ha bisogno di fiducia e questo gol gli farà bene. Ho visto l’atteggiamento giusto e adesso, non me ne vogliano Fiorentina e Cremonese, arriva la finale anticipata e la Juve ci arriverà con la voglia di far bene. In Coppa Italia mi sembra una Juventus in missione. Questo trofeo può essere importante anche per il futuro di Allegri.”

Sarri ha mandato il messaggio di non tenere particolarmente a questa Coppa Italia?

“È abbastanza evidente che Sarri abbia qualche difficoltà nell’affrontare Allegri, il non lasciare spazi alla Lazio riesce perfettamente al tecnico juventino. Allegri ne esce quasi sempre vincitore, ieri ha fatto scelte molto accorte e ha portato a casa il risultato. Sarri alterna prestazioni in cui vedi qualcosa di speciale alternando partite in cui non si vede nulla.”

Quali sono stati i protagonisti di ieri?

“Kostic ha fatto un’ottima partita, buona anche l’intuizione sul gol di Bremer ma la voglia non manca mai, ciò che è altalenante è la qualità. È vero che Vlahovic è appena tornato, ma in lui rivedo sempre i soliti atteggiamenti che mi preoccupano. Alla Juventus devi stare sereno, se hai le qualità prima o poi farai sempre la differenza. Lui ha voglia di strafare, ogni errore si arrabbia e riprende i compagni, è vero ha l’alibi del ritorno in campo dall’infortunio ma lo vedo sempre troppo sopra le righe. Più ti intestardisci e peggio fai, Allegri ha ragione quando dice che Vlahovic deve giocare sereno.”

Come leggi il derby di domenica sera?

“A Milano c’è una tensione spasmodica per questa partita. Come sempre sarà una partita che va oltre ed è bello, il calcio sta vivendo un periodo drammatico e vedere questa attesa per la partita mi fa piacere. Il Milan lo vedo in grossa difficoltà e l’assenza di Ibra dalla lista Champions non è un bel segnale, sembra una squadra che sta vivendo un momento nero ma il derby può essere la partita giusta dove può succedere di tutto. Sono sicuro che non finirà 0-0".