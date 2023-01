Polemiche sull'arbitraggio di Napoli-Cremonese, arriva il commento di Spalletti

Luciano Spalletti in conferenza stampa nel post-partita Napoli Cremonese Coppa Italia, gara valida per gli Ottavi di Finale. Dalla sala conferenze dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli, nel post-partita di Napoli Cremonese parla in conferenza Spalletti per il Napoli.

Abbiamo visto le gare di Inter, Milan che hanno sofferto, la formazione era di tutto rispetto, stamattina non abbiamo potuto fare l’allenamento per il forte vento ma sono bischerate. In certe situazioni non abbiamo fatto la giusta pulizia nel gioco, abbiamo concesso qualcosa, eravamo in equilibrio, in questa competizione con tre partite si può andare in finale, purtroppo l’abbiamo persa, non siamo stati bravi a tenere la partita in ordine. Abbiamo concesso due possibilità, sono tante per noi. Siamo il Napoli e dobbiamo accettare queste avversità, ce ne saranno di varia natura. Dobbiamo essere bravi attraverso le nostre qualità a saperle gestire.

Terna femminile? È stato un arbitraggio di livello a cui siamo abituati”