Osimhen: "Tutto il mondo sa che mi ispiro ad un giocatore, gli devo dare merito di gran parte del mio successo"

Ultime notizie Napoli - Parla Victor Osimhen, attaccante del Napoli e Pallone D’Oro Africano, intervista a Betsson Sport pubblicata sui canali social del Napoli, direttamente dal Konami Training Center.

“Se dovessi paragonarmi ad un calciatore del passato, un giocatore che ricordi il primo Osimhen e l’attuale? Tutto il mondo sa che mi ispiro a Didier Drogba. Quando ero piccolo mi hanno fatto conoscere il suo stile di calcio, i tifosi appassionati e poi tutta la comunità mi ha spinto a seguirlo. E quindi ho cominciato ad interessarmi a lui, a guardare tante clip, e imparare dai suoi movimenti ed integrarli nel mio modo di giocare. Tutto questo mi ha aiutato moltissimo.

Dò il merito di gran parte del mio successo a Didier Drogba, per me il suo talento, la sua grinta e passione sono quello che lo hanno fatto diventare uno dei migliori attaccanti della storia del calcio. Per me questo è una sorta di percorso, un percorso che voglio seguire ed assicurarmi che un giorno verrò ricordato per quello che ho portato anche io al calcio.

Certamente sono ancora in questo percorso, ci sto ancora lavorando, ma se mi guardo indietro ho fatto tanto, guardando da dove sono partito e come sono migliorato sia a livello di gioco che come uomo, è davvero una buona crescita. Ho ancora tanto in serbo, ho ancora tanto da imparare, sto ancora crescendo”