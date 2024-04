Osimhen: "In Belgio ho vissuto un momento chiave della mia carriera. Al Wolfsburg ho giocato con quattro grandi..."

Ultime notizie Napoli - Parla Victor Osimhen, attaccante del Napoli e Pallone D’Oro Africano, intervista a Betsson Sport pubblicata sui canali social del Napoli, direttamente dal Konami Training Center.

“Un momento particolare che ha avuto un impatto sulla mia carriera? Sì, ricordo il momento chiave: è quando ho firmato per lo Charleroi in Belgio. Evidenzio questo trasferimento perchè rima, quando mi sono trasferito al Wolfsburg, volevo tanto cominciare a giocare ovviamente, ma volevo anche imparare perchè mi sono trasferito da giovane, e avevo bisogno di tempo per trasformarmi nel giocatore e nell’uomo che volevo diventare. A quel tempo ho potuto giocare con grandi giocatori come Julian Draxler, André Schurrle, Josuha Guilavogui, venne anche Mario Gomez, per me è stata un’opportunità per imparare una o due cose da alcuni dei più grandi attaccanti di quel periodo, e quindi per me è stato veramente un punto di svolta per la mia carriera, anche se lo cose non sono andare poi così bene. Successivamente, mi sono trasferito in Belgio per provare ad ottenere più minutaggio in campo, ma sono stato rifiutato da due club lì, prima che finalmente lo Charleroi mi offrisse un contratto. Quello è stato davvero un momento chiave, il momento che mi ha fatto diventare il Victor Osimhen che vedete ora, quelle persone mi hanno dato l’opportunità di scrivere la mia storia, di lanciare la mia carriera dal basso. Quello è stato il momento in cui ho capito che sarei diventato grande nel calcio”