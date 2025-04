Moser: "Inter-Napoli? Vicini alla resa dei conti, sono stato in ritiro in Trentino! Sono interista quindi..."

Nella splendida cornice del Real Borgo di San Leucio in provincia di Caserta si è tenuta la presentazione del 57esimo Giro della Campania e dell’Evento Caserta Race. Il 57°Giro di Campania “Coppa Zinzi” si terrà il 5-7 giugno con evento Caserta Race Tour 7-8 giugno. Presenti due grandi campioni del ciclismo del calibro di Francesco Moser e Gianni Bugno, due vere leggende a testimonianza dell’importanza dell’evento. Queste le parole di Francesco Moser ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“Qui è un posto molto bello che sovrasta la Reggia di Caserta che racconta la storia di questo. Inter-Napoli? Siamo vicini alla resa dei conti, sono stato anche al ritiro del Napoli questa estate su in Trentino e ci vado ogni volta che posso. Ma io sono interista quindi tiferò per la mia squadra, ora sono pari e vedremo come andrà anche perché il calcio è sempre imprevedibile. Mancano ancora poche giornate, sarà una vera e propria volata finale. Da interista ovviamente spero che vinca l’Inter“.