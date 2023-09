D’Aversa in conferenza: “Risultato un po’ pesante per quanto si è visto. Una rincorsa di Kvara in fase di non possesso racchiude questo Napoli”

Conferenza stampa D'Aversa post Lecce Napoli. Terminata la settima giornata del campionato italiano di Serie A dallo stadio Via del Mare. Dopo la partita la conferenza stampa di D'Aversa post Lecce Napoli.

"Quando si affronta una squadra come il Napoli, se fai errori e non sei determinato a fare gol, ci è capitato in alcuni casi. Loro hanno la qualità di Kvara che ha messo una grande palla sul secondo palo per Osimhen. Il rammarico è che quel contropiede nasce da una palla persa da noi. Se una squadra che ha vinto lo scudetto dimostra la voglia di portare a casa il risultato, l'esempio di Kvara che rincorre Gendrey dice tutto. Si è perso 4-0, bisogna stare zitti e prepararsi per la gara successiva.

Ci sono state occasioni per fare gol. Per caratteristiche magari quella qualità della ripartenza può venire meno. Quando si acquista palla bisogna avere più velocità nell' andare avanti. Invece abbiamo giocato orizzontale consegnando palla all'avversario. Quando si prende palla bisogna andare a far male e velocizzare. Ci sta mancando lucidità perchè molti giocano sempre e ci manca qualche alternativa ma non dimentichiamoci chi avevamo di fronte oggi.

A volte una parola in più può evitare una corsa oppure un errore. In occasione del gol di Osimhen è accaduto questo. Quando giochi contro squadre come il Napoli qualcosa di insicurezza hai. Nel primo tempo siamo partiti forte, poi si commettono degli errori e quando giochi contro il napoli paghi. Il risultato è un po' troppo pesante per quanto si è visto. Questi ragazzi hanno dimostrato di non mollare mai.

Ho sempre detto nel momento in cui sono arrivati i risultati è che bisogna avere equilibrio. Se pensiamo di non poter perdere con Juve e Napoli vuol dire che il problema lo teniamo noi. I ragazzi sono rammaricati per aver preso quattro gol davanti al pubblico. Dobbiamo essere equilibrati sia quando ci sono troppi complimenti ed anche ora. Sappiamo quale è il nostro percorso, sappiamo che per salvarci noi si deve fare un miracolo"