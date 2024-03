Lazio, Tudor: "Serve tempo e pazienza per trasformare questa squadra"

Igor Tudor parla ai tifosi della Lazio in conferenza stampa alla vigilia della sua prima partita da allenatore biancoceleste contro la sua ex Juventus:

“Sono tornati tutti senza acciacchi e questo è importanti. Il problema è che sono arrivati tardi e abbiamo lavorato poco. Con gli altri abbiamo lavorato bene in 6-7 allenamenti. I ragazzi hanno avuto la giusta applicazione e voglia. La squadra deve essere lo specchio dell’allenatore, ci vuole però tempo e pazienza per trasformare questa Lazio. Sono qui da poco. Ci provo a farlo in fretta, ma non sarà perfetta la squadra, ma lavoreremo”.