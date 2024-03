Lazio, Tudor si presenta: "Ho accettato per un motivo, la lunghezza del contratto non ha importanza! Sarri? A Napoli ha fatto la storia"

Notizie calcio. Igor Tudor è il nuovo allenatore della Lazio ed oggi a Formello è andata in scena la conferenza stampa di presentazione del tecnico (vicino anche al Napoli nei mesi scorsi).

Ecco un estratto delle parole di Tudor:

"La Lazio è una squadra importante, si accetta perché è la Lazio. Già dall’esterno, avevo l’impressione che il tecnico fosse importante per il progetto che si ha in mente. Non voglio parlare dei singoli, preferisco prima valutare ciascuno. Scelgo in base a quello che vedo sul campo. Nella palestra c’è una scritta che mi rappresenta tanto perché è la voglia che c’è nel prepararsi alla vittoria che porta a vincere le partite”.

Su Immobile: “Tutto il popolo laziale ama Ciro, è un ragazzo di cuore, ha voglia di dare il suo contributo. Mi piace il calcio offensivo, ma deve sempre esserci equilibrio”.

In che modo si può avviare una progettazione? “A me la lunghezza del contratto non ha importanza. Se non lavoro bene posso andare a casa domani. Io vivo nel presente e per il lavoro, se faccio bene resto, sennò vado avanti".

Con Sarri la squadra faticava a rimontare le partite, lei in passato invece rimontava spesso... “Sono tanti i fattori. Il precedente allenatore non lo commento. Maurizio è una persona che stimo tanto, è uno che ha fatto la storia a Napoli, vincendo anche in carriera".