De Rossi a Sky: "Non volevamo il pareggio, Sanches sfortunato sul rigore! Ndicka ha fermato un attaccante da 150mln..."

Ultime notizie SSC Napoli - A Sky Sport, durante il post-partita di Napoli-Roma, è intervenuto l’allenatore della Roma Daniele De Rossi:

“Abbiamo pareggiato e non volevamo, loro sono una squadra molto forte e l’abbiamo beccata in un momento in cui potevamo avere un pizzico di lucidità. Contro squadre così devi essere molto pulito quando hai la palla, ci sta che siano pericolosi e danno sempre questa impressione: l’abbiamo persa troppo spesso, hanno tirato troppe volte, nel secondo tempo un po’ meglio noi ma dobbiamo ritrovare le forze in vista di giovedì.

Stanchi e poco brillanti? Non saprei, è una Roma costruita con non troppi palleggiatori a centrocampo e si sente la presenza o assenza di Paresse: in altre circostanze abbiamo fatto meglio, stanchi a fine stagione lo sono tutti ma ci mancano ancora diverse partite difficili e se pensiamo di essere stanchi facciamo brutte figure.

L’assist di Ndicka nel finale? Ha marcato tutta la partita, spesso riuscendo a bloccare un attaccante da 150 milioni di euro. Abraham torna da un periodo duro dell’infortunio, abbiamo recuperato due ragazzi che hanno avuto episodi di sofferenza. Speriamo di recuperare Lukaku e Smalling per giovedì, vedremo gli allenamenti in gruppo.

Il pallone l’abbiamo tenuto al 50% circa, ma serve capire cosa fare quando ce l’abbiamo: il numero mi interessa poco, ma può essere usato per disinnescare le qualità avversarie. Mancini ha fatto bene, non siamo stati la miglior Roma di sempre ma non c’è stato un solo avversario ad aver influito, Mancini gioca sempre anche quando non è in condizioni perfette.

Sanches ha qualità e palleggio, sul rigore aveva recuperato una bella palla ma è stato sfortunato nell’episodio. Ci potrà dare una mano, non ha mai giocato i 90 minuti e forse anche le mie scelte lo penalizzano, ma è un giocatore importantissimo e nell’ultimo periodo si allena con grande potenzialità”