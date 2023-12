Juventus, Allegri a Dazn: "Abbiamo messo il Napoli a -12, è questa la notizia che conta. Gli scudetti si vincono in tutte le partite"

Napoli - Massimiliano Allegri è intervenuto a Dazn nel post partita di Juventus Napoli:

"Vincere stasera è stato molto importante per aver messo il Napoli a -12, è un ottimo risultato. I sogni e lo scudetto vediamo, dobbiamo migliorare nella gestione della palla perché sbagliamo troppo come nella gestione della palla. I ragazzi sono stati bravi nel contenere con un unico blocco granitico gli attacchi degli avversari. Mckennie ha fatto un lavoro straordinario, ogni tanto dobbiamo rallentare e non dobbiamo pensare che ogni azione dobbiamo farla in tre passaggi.

Stiamo lavorando e cercheremo di migliorare. Stiamo trovando delle soluzioni anche a centrocampo con il rientro di alcuni giocatori. Possiamo anche dire la parola scudetto, ma poi dobbiamo lavorare e migliorare sotto alcuni punti di vista. L'Inter è la squadra più forte del campionato e vincendo possiamo restarci incollata. Il merito è della squadra che ha voglia di migliorarsi, perché i ragazzi sanno i propri limiti. Gli scudetti si vincono in tutte le partite, bisogna mantenere l'equilibrio.

Abbiamo rischiato di prendere un gol in contropiede simile a quello capitato con l'Inter, anche peggio. La squadra però non si è scomposta ed è rimasta unita dentro la partita, anche dopo il gol annullato a Osimhen. C'è la voglia di dimostrare e migliorare. Stasera Vlahovic ha fatto una bella partita, dominando l'avversario e avendo occasioni. Lui e Chiesa hanno giocato bene e si sono messi a disposizione, hanno capito che pressando e aiutando la squadra possono fare la differenza. In panchina ci sono Kean e Milik che sono due grandi alternative sempre pronte. Sono contento per Gatti, ma ci ho parlato e a livello difensivo deve migliorare molto".