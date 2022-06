Insigne a Toronto: "Spero di portarvi alla vittoria, per me e la mia famiglia sarà bello stare qui"

Lorenzo Insigne è giunto ieri a Toronto per iniziare la sua avventura con la maglia del club canadese. L'ex capitano del Napoli era volato in mattinata da Roma con un jet privato direzione Canada.

Super accoglienza a Little Italy di Toronto, dove decine e decine di tifosi si sono radunati per salutarlo. Ecco alcune delle sue parole durante questo breve incontro con i tifosi:

"Grazie a tutti di essere venuti. Spero che durante le partite riuscirò a dare il mio contributo per portare il Toronto alla vittoria. Sarà una grande esperienza, è la prima volta che mi allontano da Napoli. Per me e la mia famiglia sarà molto bello essere qui. Grazie dell'accoglienza, sono molto felice. Ho parlato col presidente, mi ha parlato di questo grande progetto".