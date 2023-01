Il Roma, Scotto: "Simeone ha fame, l'ha dimostrato anche ieri ma è difficile togliere spazio ad Osimhen"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha parlato ai microfoni di Terzo Tempo, in onda su Tele A:

“Non vincere con la Roma non era una tragedia, ma Spalletti fa i cambi giusti, con il controllo della rosa e porta a casa i tre punti. Ha dato nuove energie e, nella parte finale, contro una Roma che avrebbe meritato di più, è riuscito nel suo intento. Una fame che fa la differenza. Simeone ha parlato di spazio, vorrebbe averne di più e Spalletti sa che lo merita. Il Cholito non è contento ma sa di avere davanti Osimhen e non è facile togliergli spazio.

Mercato? Il Napoli ha fatto poco ma più di altre big. Ha preso Gollini al posto di Sirigu, scambio con la Fiorentina. E' arrivato Bereszynski con Zanoli alla Sampdoria. Zerbin piace a diversi club e arrivano fino all'ultimo richieste”.