Il Fatto Quotidiano, Imperatore a CN24: "Napoli con il miglior rating d'Italia! Stadio? Non può essere venduto alla Filmauro" | VIDEO

"Stadio? Lo stadio Maradona è un bene della città di Napoli e degli sportivi napoletani. Spesso, questa ripetuta voglia di acquistarlo del presidente De Laurentiis, come ribadito da Borriello in consiglio, parte forte ma quando si arriva al traguardo svaniscono gli impegni. Lo stadio è fatto rifatto con fondi pubblici, anche i fondi per il Collana sono stati dirottati al Maradona. Il problema oggi si pone sotto ottica diversa, il Presidente De Laurentiis ha momenti di euforia, ogni qualvolta va all'estero. Se il comune dovesse vendere il Maradona, lo dovrebbe fare alla SSC Napoli e non alla Filmauro. Anche il calcio Napoli è un bene della città e se ceduto a terzi, porterebbe con se anche la gestione dello stadio. Queste sono informazioni che risalgono a qualche anno fa.

Scudetto del bilancio? Il Napoli non solo mette lo scudetto della gestione sulla maglia ma anche una stella perchè sono 10 anni che riesce sempre a chiudere in positivo per utile. Stamattina sono usciti i rating creditizio delle società calcistiche, un voto per società di consulenza attribuiscono ai bilanci di una impresa per stabilire l'affidabilità dell'impresa: il Napoli ha un rating AA, la Juventus invece C. E' stata vinta la Champions League della gestione economica-finanziaria. Tutti si sono indebitati per vincere uno scudetto, il Napoli, invece no. La ripartizione del rating per tutte le società, il Napoli è superiore al 92% dei club. Gestione imprenditoriale del Napoli incredibile, ma va gestito qualche errore del presidente. Spero che tutti abbiano chiaro una cosa: se De Laurentiis dovesse andare via, ci ricordiamo cosa abbiamo vissuto? Non c'era un'imprenditoria capace di acquistare e gestire il club. Al netto di certe intemperanze, teniamocelo caro caro".