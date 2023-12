Il dott. De Nicola: "Vi spiego che tipo di preparazione ha fatto Rongoni. Napoli brillante tra un mese"

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Amore Campania nel corso della trasmissione ‚ÄúTiro a giro, il lato romantico del calcio‚ÄĚ. Queste le sue parole:

‚ÄúIeri col Braga √® stata una partita brutta, ma ora come ora √® importante il risultato. Il numero di infortuni sono certamente frutto di una preparazione diversa. Vero √® che ogni due, tre anni va fatta una preparazione specifica atta alla ripresa del tono muscolare. Dopo una stagione giocata a ritmi alti, credo proprio che Rongoni abbia fatto questo‚ÄĚ. Poi ha aggiunto: ‚ÄúA mio parere un Napoli con i 90 minuti nelle gambe sia prevedibile tra un mese, al massimo un mese e mezzo. Io prevedo un girone di ritorno grandioso per il Napoli. Mazzarri √® diverso rispetto al passato? Lui dice di esser cambiato, ma per me √® uguale a prima Walter. Grande motivatore, molto meticoloso e ci tiene veramente tanto a fare bene con il Napoli. Mazzarri a mio avviso √® stata persona giusta da chiamare in questo momento. Se ci fossero stati altri allenatori disponibili, personalmente, avrei sempre scelto lui‚ÄĚ.