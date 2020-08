Hellas Verona, Setti: "Faraoni al Napoli? Con Giuntoli parlato anche di cifre, è sul suo taccuino. Rrahmani può completarsi con Gattuso"

Ultime notizie Napoli – Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Rrahmani è un grande professionista, deve ancora esprimere tutto il suo potenziale e quindi il Napoli troverà in loro un valore aggiunto. Ha centrato diversi pali quest’anno quindi può migliorare anche in termini di gol. E’ molto veloce, è un difensore completo e non credo avrà problemi a giocare a quattro. Dal punto di vista calcistico è molto intelligente e può completarsi sotto la guida di Gattuso. Kumbulla? C’è stato un interesse forte da parte del Napoli ma i tempi erano stretti ed il calciatore ha preferito prendersi un po’ di tempo per riflettere. E’ stato l’unico motivo. Su di lui ora ci sono diverse squadre, è destinato ad una carriera da top club. Amrabat ha una forza impressionante, farà vedere cosa vuol dire essere potenti. Ha un motore che pochi calciatori hanno. Faraoni al Napoli? Ne ho parlato diverse volte con Giuntoli. Anche lui ha un motore importante. Non so se andrà al Napoli ma con Giuntoli abbiamo già parlato, anche di cifre, e lui lo ha segnato sul proprio taccuino”.