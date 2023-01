Gianluca Galliani: "Inter e Milan al di sotto delle aspettative. Il Napoli ha ucciso il torneo"

A parlare di Supercoppa, nel corso della trasmissione targata TMW Radio Maracanà, è stato Gianluca Galliani, figlio dell'attuale Ad del Monza Adriano Galliani. Questo il suo pensiero sulla SuperCoppa, che stasera vedrà Milan e Inter darsi battaglia: "Sicuramente è vero che sia Milan che Inter stiano facendo meno rispetto alle aspettative. Il Napoli ha ucciso il campionato e si è creata una negatività intorno alle milanesi dovuto al campionato straordinario del Napoli. Non sarei così disfattista quindi. Il Milan ha come tema principale quello degli infortuni che la stanno mettendo in difficoltà. Nel complesso è ancora tutto in ballo, non esprimerei giudizi. C'è una situazione in testa e in coda ben definita, ma per le coppe c'è battaglia. Sono preoccupato dal fatto che vedo squadre migliori dietro rispetto allo scorso anno, vedi, Atalanta, Roma e Lazio".