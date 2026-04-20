Il Mattino, Roano: "Novità sullo stadio Maradona: è arrivata una Pec dalla FIGC. C’è qualcosa che non va nel progetto"

Le Interviste  
Il Mattino, Roano: Novità sullo stadio Maradona: è arrivata una Pec dalla FIGC. C’è qualcosa che non va nel progetto

Stadio Maradona, pressing della Figc sul Comune di Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il giornalista del “Il Mattino” Luigi Roano. Queste le sue dichiarazioni:

«Il dato di cronaca degli ultimi giorni è che la FIGC è in pressing sul Comune di Napoli per chiedere continui aggiornamenti sul progetto dello Stadio Diego Armando Maradona e per questo è stato chiesto anche un incontro per discutere l’avanzamento del progetto. È stata inviata una Pec dalla FIGC per conto della UEFA al Comune di Napoli per chiedergli continui aggiornamenti sulla condizione del progetto del Maradona. Forse, ci sono degli step intermedi che sono stati bocciati nelle ultime tre riunioni.

Non è semplice comprendere le notizie provenienti dagli ambienti di Palazzo San Giacomo. Tutto ciò è stato appreso grazie alla Pec che è stata inviata dalla FIGC in nome della UEFA al Comune di Napoli. Il Comune deve presentare il Progetto entro luglio e continua ad assicurare che lo farà. È stato anche assicurato che verrà aperto il terzo anello per permettere che i lavori si possano fare, senza perdere posti a sedere. È un documento depositato e approvato dalla giunta. Non è farina del mio sacco.

Tra le ultime dichiarazioni di Gravina, l’ex Presidente della FIGC ha dichiarato che gli europei si faranno anche senza lo stadio di Milano. Il progetto dello stadio Maradona non è semplice, è abbastanza complesso. Parliamo di un impianto che deve ospitare 70/80 mila spettatori. Evidente che quel supplemento di cui parlava l’assessore Cosenza dopo le ultime riunioni era più complesso di quello che poteva sembrare. La partita di sabato tra Napoli e Lazio è stata uno spettacolo inguardabile. A questo, però, non dobbiamo scoraggiarci per il finale di stagione. Servono 8 punti per qualificarsi in Champions ed è fondamentale che il Napoli si qualifichi.

Nella sua ingenuità, Spinazzola ha detto una cosa vera. I giocatori si aspettavano un calo dei nerazzurri nella corsa scudetto e si aspettavano di avvicinarsi un po’. Loro ci credevano tanto. È un momento di grande confusione. L’anno scorso la vittoria dello scudetto ha fatto stendere un velo su tutto, quest’anno quei malumori stanno uscendo sempre di più»

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