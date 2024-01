Gavillucci: "Sospesi Samp-Napoli per cori razzisti a Koulibaly, alla fine fui cacciato..."

Con gli incresciosi episodi razzisti di Udine ai danni di Mike Maignan, è tornato inevitabilmente alla mente la vicenda simile per Kalidou Koulibaly in Sampdoria-Napoli con l’arbitro di quel match, Claudio Gavillucci, che sospese il match per poi essere punito successivamente prima con una ‘retrocessione’ e poi con un’esclusione definitiva.

L’ex direttore di gara è stato intervistato da Radio anch’io sport: “Mi attenni alle disposizioni Uefa e Fifa, da quel momento invece in Italia cambiarono le procedute, sovvertendole. Ad oggi, rispetto agli altri Paesi europei in Italia l’arbitro non è più l’unico responsabile della sospensione della gara, ma è demandato tutto al responsabile della forza pubblica. Da quel 2018 qualcosa è cambiato. Sono contento di aver dato il là ad una fase di consapevolezza. Vedo le reazioni a tutti i livelli, oggi si riconosce che in Italia c’è il problema del razzismo“.

Poi continua: “Io non ho mai trovato la pistola fumante, qualcosa che indicasse che quella decisione fu il motivo della mia dismissione. Sicuramente ho trovato tanti elementi che non tornavano, e che poi ha avviato ad una rivoluzione interna nel metodo di valutazione degli arbitri. Oggi è molto più trasparente. Non ci dovrebbe essere una regola scritta, gli arbitri e tutti gli attori in campo dovrebbero essere guidati dal buon senso. L’atteggiamento di Maresca per Maignan è quello giusto, la comprensione per chi sta lì per giocare e invece si deve sorbire 90 minuti di insulti irripetibili”.

Infine: "Io mi ricordo come furono commentati i cori a Koulibaly nel 2018, sia da chi era a capo del governo, delle istituzioni. Addirittura c’era chi auspicava l’allontanamento dei microfoni dalle curve per risolvere il problema, così a casa non avrebbero sentito i cori. Oggi non c’è più quell’atteggiamento, per fortuna. Ora però c’è bisogno della lotta, di fare un altro passo. Quello che ho visto in altri Paesi come l’Inghilterra. Il mio gesto fu enfatizzato dal mondo esterno al calcio, e non da quello interno".