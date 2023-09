Garcia: “Complimenti alla nostra tifoseria in trasferta: con loro siamo più forti. Ci tengo a dire una cosa sui tifosi leccesi”

Rudi Garcia ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine di Lecce-Napoli:

"Devo fare i complimenti al Lecce ed alla sua tifoseria, hanno sostenuto la squadra fino alla fine. Faranno un bel campionato. Tutte le tifoserie dovrebbero fare come quella leccese. La cosa che mi interessa è lavorare con la mia squadra, vedo i ragazzi che si divertono. Non è il momento di parlare della Champions, i ragazzi stanno facendo bene. Complimenti ai nostri tifosi che vengono in trasferta, siamo più forti con loro. A Bologna erano 7mila, stasera erano in tanti. Hanno visto un Napoli che gioca e vince, sono contento per loro. Guardiamo sempre i punti forti, il Lecce ne ha tanti, così come quelli meno forti".