Galia a CN24: "Sorpreso dall'eliminazione del Napoli, ma lo Scudetto possono perderlo solo loro! Sulle parole di Dino Baggio..."

Roberto Galia, allenatore ed ex giocatore tra le altre di Juventus, Verona, Como e Sampdoria, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

Intervista Galia

“Il Napoli è in un buon momento ed uscire dalla Coppa Italia, trofeo che puoi vincere, è un dispiacere. La Cremonese ha cambiato allenatore e di certo non era una gara facile da preparare e pronosticare, ma ci si aspettava qualcosa in più dagli azzurri.

Rispetto alle altre squadre italiane il Napoli è superiore, lo ha fatto vedere anche in Champions nella quale sono curioso di vedere dove può arrivare. Per questo la sconfitta di ieri mi ha sorpreso, ma se cali di intensità e mentalità tutte le squadre diventano difficili da affrontare. Detto questo credo che lo Scudetto possa perderlo solo il Napoli.

Sulle parole di Dino Baggio: "Quando ero alla Juventus posso dire che non ci hanno dato niente che fosse riconducibili al doping. Facevamo flebo di sali e zuccheri per recuperare le energie ma non più di quello. Non ho la stessa paura di Baggio, mi fido di quello che mi veniva detto all'epoca. Non prendevamo integratori, quelle cose lì sono venute fuori dopo che smisi di giocare".