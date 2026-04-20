Stamattina discorso di Antonio Conte alla squadra! Ecco cosa dirà a Castel Volturno

Ultimissime notizie: ripresa degli allenamenti questa mattina con la squdra che si ritroverà al centro sportivo di Castel Volturno agli ordini di Antonio Conte, a due giorni dalla sconfitta casalinga rimediata contro la Lazio al Maradona.

Ora gli azzurri si preparano ad affrontare la Cremonese nel prossimo match di Serie A in programma venerdì sera, di nuovo allo stadio Maradona, e oggi il quotidiano Il Mattino anticipa quello che sarà il discorso di Antonio Conte stamattina alla squadra.

Innanzitutto, Conte non farà sconti a nessuno: ecco perché i calciatori - assicura Il Mattino - "non troveranno nessuno a consolarli, questa mattina". Anzi, l'allenatore vuole evitare assolutamente che la squadra viva un momento di appagamento dopo che la corsa scudetto si è di fatto arenata.

"Antonio Conte alla squadra spiegherà che la prova con la Lazio è inaccettabile perché la missione Champions non è ancora stata centrata. Non farà drammi, ma neppure la farà passare liscia.

Stanchi? Appagati? Guai a rispondere così o mostrare anche il più piccolo dei sorrisi: perché è proprio l’appagamento la sindrome che perseguita il Napoli e contro cui Conte ha lottato fin dal primo giorno.

Conte spiegherà che ora vuole una scossa. Che passerà anche per le sue scelte".