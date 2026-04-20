Stamattina discorso di Antonio Conte alla squadra! Ecco cosa dirà a Castel Volturno

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Ecco cosa spiegherà Antonio Conte alla squadra a Castel Volturno

Ultimissime notizie: ripresa degli allenamenti questa mattina con la squdra che si ritroverà al centro sportivo di Castel Volturno agli ordini di Antonio Conte, a due giorni dalla sconfitta casalinga rimediata contro la Lazio al Maradona.

Il discorso di Antonio Conte alla squadra

Ora gli azzurri si preparano ad affrontare la Cremonese nel prossimo match di Serie A in programma venerdì sera, di nuovo allo stadio Maradona, e oggi il quotidiano Il Mattino anticipa quello che sarà il discorso di Antonio Conte stamattina alla squadra.

Innanzitutto, Conte non farà sconti a nessuno: ecco perché i calciatori - assicura Il Mattino - "non troveranno nessuno a consolarli, questa mattina". Anzi, l'allenatore vuole evitare assolutamente che la squadra viva un momento di appagamento dopo che la corsa scudetto si è di fatto arenata. 

"Antonio Conte alla squadra spiegherà che la prova con la Lazio è inaccettabile perché la missione Champions non è ancora stata centrata. Non farà drammi, ma neppure la farà passare liscia.

Stanchi? Appagati? Guai a rispondere così o mostrare anche il più piccolo dei sorrisi: perché è proprio l’appagamento la sindrome che perseguita il Napoli e contro cui Conte ha lottato fin dal primo giorno.

Conte spiegherà che ora vuole una scossa. Che passerà anche per le sue scelte".

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