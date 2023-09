Gaetano a Dazn: "All'inizio c'è stata qualche difficoltà, ma se giochiamo così siamo devastanti! Sul gol e l'arrivo di Garcia..."

Gianluca Gaetano è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Lecce-Napoli 0-4.

Queste le parole di Gaetano, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"“All’inizio abbiamo avuto delle difficoltà, ma quando iniziamo a giocare palla a terra come sappiamo siamo devastanti. Adesso ognuno vuole giocare contro il Napoli campione d’Italia, perché vogliono fare la partita e vincere, ma noi siamo il Napoli e vogliamo sempre fare bene e vincere. Nel calcio niente è facile, all’inizio volevo darla a Matteo, però ho perso il tempo e quindi ho calciato, forse anche un po’ ad occhi chiusi ma alla fine è andata in porta come volevo. Il mister ha portato voglia di vincere e di fare bene sempre, così come lo scorso anno”.