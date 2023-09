Ferrara: "Kvaraskhelia ha incantato coi suoi colpi, contro l’Udinese ha fatto prestazione mostruosa"

Ciro Ferrara è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Ieri il Napoli ha fatto una prestazione importante in un momento delicato. Anche precedentemente aveva fatto delle prestazioni buone, ma era stata spesso punita dagli avversari alla prima occasione. Anche se l’Udinese è una squadra in grande difficoltà, il Napoli ha sfoderato una prestazione davvero incredibile, soprattutto alla luce di ciò che era accaduto prima della partita. Kvaraskhelia fa un gesto tecnico che lo porta al gol davvero incredibile, supera il portiere con un tocco delizioso. Il georgiano ha fatto una partita davvero mostruosa. Gli mancava il gol e si vedeva, anche l’esultanza lo dimostra. Fa parte del bagaglio dei grandi calciatori, di quelli che sono abituati ad andare in gol, e si vedeva che gli mancava. Se il Napoli non ottiene dei risultati si parla di Spalletti, se il Napoli vince si dice che si rivede la squadra dell’anno scorso. C’è stato un cambiamento importante, bisogna dirlo, dopo una stagione meravigliosa. Non si può scimmiottare il calcio di Spalletti, non sarebbe stato giusto. ora Garcia deve trovare piano piano il modo di entrare nella testa dei suoi calciatori per proporre cose nuove, le sue cose nuove. Confermarsi non è mai facile, anzi, è sempre molto molto difficile”.