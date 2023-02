Di Lorenzo: "Scudetto? C'è una responsabilità verso i napoletani! Un orgoglio esere capitano, ha deciso Spalletti! Un gesto della squadra mi ha reso contento. Sullo Spezia..." | VIDEO

Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, parla in una intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A.

“Come tutti i bambini penso che la gioia più grande sia quella di segnare un gol, anche io come tanti ho iniziato da attaccante e fortunatamente segnavo. Da qui iniziò il soprannome Batigol.

Ho sempre avuto la passione di giocare, è sempre stato un sogno poter diventare professionista e quel sogno col passare del tempo e degli anni è diventato un obiettivo da raggiungere. Ora sono contento del percorso fatto e mi godo le soddisfazioni raggiunte: spero di continuare così.

Essere capitano del Napoli mi riempie d’orgoglio, è una grande responsabilità. Quando il mister ha deciso di darla a me sono stato contento e la cosa che mi ha reso più contento è stata l’approvazione dei miei compagni, ad esempio quelli a cui toccava più di me perchè erano qui da più tempo: Zielinski, Mario Rui, Meret. È un compito importante e difficile, ogni giorno cerco di meritarmela la fascia e di rappresentare al meglio lo spogliatoio.

Il gioco del Napoli? È stato un bel gol con Elmas, l’alternanza di posizioni ci aiuta a non dare punti di riferimento agli avversari. Lavoriamo molto su questo aspetto qui dello scambiarci di posizioni, proviamo tanti schemi con il mister che ci dice dove andare e metterci in campo. Il calcio si sta evolvendo, la bravura dell’allenatore penso sia anche quella di trovare sempre nuove soluzioni e idee. Ed in questo il mister è bravo, in ogni partita ci mette nelle condizioni di esprimerci al meglio. Dobbiamo fare quello che ci chiede e continuare a lavorare.

Scudetto? Se c’è una cosa che ho capito da quando sono qua, è che l’umore della città dipende dal nostro risultato: abbiamo una responsabilità in più verso la nostra gente. Sarei falso a dire che non abbiamo una grandissima opportunità, però lo spogliatoio e la squadra sa bene che mancano tante partite. Non dobbiamo mollare di un centimetri e ci concentreremo sul lavoro e su ciò che ci ha portato in testa alla classifica.

Spezia? Una formazione che sta facendo bene in questo campionato, ricordiamo all’andata una partita difficile in cui abbiamo segnato solo alla fine. La prepareremo nel modo giusto, cercheremo di mettere in campo sempre le nostre qualità per cercare di portare a casa il risultato e la vittoria”