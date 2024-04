Del Genio: "Perché pensare a Brescianini se il Napoli ritroverà Gaetano e Folorunsho?

Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Questa squadra ormai non è più in grado di proporre nulla. Qui nessuno pensa di mancato impegno dei giocatori, ma si è creata una situazione particolare che può essere risolta solo interrompendo quanti più rapporto professionali possibili a fine stagione. Brescianini? Il Napoli ha tanti giocatori in quel ruolo, ma che c’entra? Non è il tipo di giocatore di cui il Napoli ha bisogno, considerando anche Gaetano e Folorunsho che rientrano: non penso che questi due siano da meno. Tenerli in rosa? Dipende dal tecnico che arriverà. Dovesse esserci un allenatore che gioca col centrocampo a due, terrei uno dei due: discorso diverso invece se si gioca con un centrocampo a tre".