Daniele Decibel Bellini, saluta sui social Gianluca Gaetano dopo il suo prestito al Cagliari:

"Caro Gianluca, inizia un nuovo capitolo della tua carriera sportiva con entusiasmo e determinazione. Sei un ragazzo in gamba e meriti tante soddisfazioni e successi. In bocca al lupo per questa nuova avventura!".