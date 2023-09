Dazn, Marcolin: "Napoli ha ritrovato gioco e calciatori chiave, ma serve una conferma. Natan? Garcia mi disse una cosa"

Dario Marcolin è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre partita di Lecce-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Napoli che ha ritrovato gioco, vittoria ed i suoi giocatori chiave. A tratti sembrava rivedere la squadra dell’anno scorso, lo si è visto dallo spirito propositivo. Ora c’è da capire se è tutto merito del Napoli, oppure la poca forza dell’Udinese ha influito.

Classifica? Oggi partita difficile contro un Lecce in salute e che ha gli stessi punti, normale che nell’ultimo turno ha influito la sconfitta dell’Inter per riavvicinare gli azzurri alla vetta”.

Su Natan: “Mi piace, strutturato e cattivo perché fa paura agli avversari per il suo fisico. Garcia me lo descrisse come un giocatore che si stava adattando, adesso invece è pronto e francamente a me piace molto come difensore”.