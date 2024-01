D’Avino, l’agente: “Grato al Napoli, sogna la maglia da titolare. Il gruppo è compatto e ha mostrato segnali positivi”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alessandro Musella, agente di Luigi D’Avino

“Luigi è felice di vivere questa esperienza in azzurro ed è grato al Napoli. Sta crescendo molto, è da 2 mesi che si allena con la prima squadra, è andato 8 volte in panchina in campionato, 3 volte in Champions e ora affrontare questa mini Tournée in Arabia lo arricchirà ulteriormente, ne trarrà insegnamenti. Ci auguriamo che quanto prima Luigi coronerà il suo sogno. Essere un titolare del Napoli è il sogno di Luigi e sarebbe una bella carica anche per tutti quei giovani che sognano di indossare la maglia della propria città Il bacino meridionale e campano in particolare è il più prolifico per ciò che concerne i talenti, poi le strutture e le circostanze affinché i ragazzi si facciano trovare pronti non è poi sempre positivo.

Si sta migliorando sotto questo punto di vista, il Napoli lo dimostra col suo settore giovanile, ma il processo ha bisogno di un po' di tempo per assestarsi. Spero si arriverà al punto di paragonarci ad altre realtà. Dopo la gara con la Salernitana ho sentito Luigi, vincere al 95esimo in rimonta è sempre un segnale positivo perché vuol dire che la squadra è viva e ci crede. Il gruppo è compatto verso un unico obiettivo che è quello di invertire questo periodo. Arrivare a giocarsi la Supercoppa con una vittoria in campionato dal punto di vista morale è positivo, la situazione deve sbloccarsi anche a livello mentale. Le defezioni del Napoli tra infortuni, coppa d’Africa, sono arrivate tutte insieme e proprio in un momento in cui serviva maggiore esperienza, ma la risposta che ha dato il Napoli contro la Salernitana è importante. Questo fa pensare che il gruppo c’è e che tutti possono essere utili alla causa Napoli”.