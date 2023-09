CorSport, Giordano a CN24: "Un gesto di Zielinski mi ha fatto pensare 'questo è il calcio'. Maradoniano il gol di Samardzic"

Calciomercato Napoli - Il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“La prestazione di ieri è stata di gran lunga superiore a quella di Bologna, c’è stata una produzione offensiva impressionante: il migliore in campo dell’Udinese è Silvestri che prende quattro gol, assieme a Samardzic, e gli hai fatto davvero male. Nelle trame e nel ritmo si sono rivisti sprazzi del passato, sono stati cancellati i fantasmi ma non deve rimanere un episodio. Non parlo mai dei tifosi, ma in questa settimana di grandi turbolenze non c’è stata una contestazione se non qualche sporadico fischio. C’è stata una prova di maturità, l’atteggiamento più saggio, poi ci sono cose che possono non andare bene. Lindstrom più centrale? Deve giocare nella terra di mezzo, a margine del match due cose: con i soldi degli altri non gioco, ma se Samardzic costa 15 milioni qualcuno vada a prenderlo. E quando è caduto l’asteroide all’11’ e Zielinski l’ha stoppato, ho pensato questo è il calcio. Banale dire maradoniano il gol di Samardzic? E diciamolo, siamo banali”