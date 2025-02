Chiariello: "Lautaro se fa il bestemmiatore seriale va punito! C'è un regolamento a parte per l'Inter da passaportopoli in poi?"

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Signori, ognuno deve assumersi la responsabilità dei propri comportamenti. Se Lautaro Martinez fa il professionista esemplare è giusto che viene a Napoli, giochi, sbanchi il Maradona e si porti lo scudetto a casa. Ma se lui viene meno ai regolamenti e fa il bestemmiatore seriale, facendo una cosa che il regolamento sanziona, così come noi abbiamo pagato con Lavezzi nello scontro scudetto allo stesso modo deve pagare l’Inter con Lautaro. A Roma dicono a chi tocca non se grugna o c’è un regolamento a parte per questa Inter da passaportopoli in poi?”.