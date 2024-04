Cassano distrugge Allegri: "Gioca alla carlona, il Napoli l'anno scorso gli ha dato 20 punti!"

Ultime notizie - Antonio Cassano attacca Massimiliano Allegri e la Juventus a La Domenica Sportiva sulla Rai, l'ex fantasista di Inter e Sampdoria ha commentato il percorso del tecnico livornese nel suo ultimo triennio bianconero:

"Il Milan ha vinto lo Scudetto con Krunic, Bennacer, Calabria, Kalulu ma era più forte la Juve; il Napoli ha dato via tre titolari, ha preso Kvaratskhelia, Anguissa (che giocava in B inglese) e gli ha dato 20 punti di distacco.

L'Inter quest'anno è molto più forte. Siccome Allegri si basa sui risultati e non ha vinto nulla, dovrebbe fare un passo indietro. La Juve ha 17 nazionali e ha speso 160 milioni ma gioca alla carlona, non riescono a fare tre passaggi. Quando dice che la Juve deve arrivare quarta, prende in giro tutti. Guardate il Bologna, gioca un calcio meraviglioso e ha speso 1,50 euro. Pioli è stato messo in croce perché non è amico dei giornalisti eppure ha vinto uno Scudetto e ha fatto una semifinale di Champions, Allegri è sempre ben voluto. Se non cambiamo atteggiamento, diventeremo uno dei campionati peggiori d'Europa.

Mourinho? Bollito, è ormai bollito del tutto, non può più allenare. È rimasto a 10 anni fa. Non faceva giocare Paredes e preferiva Bove a Pellegrini. Per non parlare di Karsdorp. DeRossi ha dato convinzione alla Roma che è forte: sta facendo un lavoro straordinario".