Cannavaro svela: "Il mio sogno è di allenare il Napoli! Maradona? Vi racconto di quando lo incontrai la prima volta"

Notizie calcio. Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Calciomercato.com: 

Intervista Cannavaro

Cosa rappresenta Maradona per un napoletano? 

"Tutto, da sempre. Per noi era ed √® un Dio. La prima volta che l'ho visto avevo 12 anni, eravamo nello spogliatoio del San Paolo; poi ho avuto la fortuna di viverlo come compagno perch√© il gioved√¨ andavo con la prima squadra, e come amico frequentandolo a Dubai. E' un peccato se ne sia andato cos√¨, sicuramente poteva vivere di pi√Ļ".



Ci racconti un aneddoto con lui?

"Nel 1993 eravamo in tournée con il Napoli in Argentina, andammo a casa sua e lì vidi il primo campo da padel. Provò a coinvolgerci, ma quando si accorse che nessuno di noi sapeva giocarci capì che era meglio lasciar perdere".

Come vedi Spalletti per la Nazionale di oggi?

"E' la scelta migliore che si potesse fare, con Mancini si erano perse spensieratezza e tranquillit√†. Luciano garantisce conoscenza, esperienza e crescita dei giovani. Ogni altro nome sarebbe stata¬†una scommessa. Negli anni l'ho seguito, mi piace la sua filosofia e il suo cercare sempre di proporre qualcosa. Quando √® stato a Napoli ci siamo incontrati pi√Ļ volte. Oggi il calcio cambia ogni anno,¬†se non ti adegui e non ti aggiorni rischi di non essere credibile quando parli con i giocatori".



Prima di scegliere lui come ct era circolato anche il tuo nome, c’erano stati davvero dei contatti? 

"No, perché se c'è la possibilità di avere allenatori con un'esperienza importante è giusto si pensi prima a loro. Ma non vorrei che l'avventura a Benevento diventasse un macigno per la mia carriera, perché poi vedo tanti tecnici che hanno fallito e continuano ad allenare. Penso a Benitez, Pellegrini, Schmidt... Siamo stati tutti in Cina, loro hanno fatto male dove io ho fatto bene".

Sogno nel cassetto?

"La mia ambizione è quella di allenare il Napoli, perché è un top club e la squadra per la quale ho sempre tifato. Vivendo lì, in questo periodo mi rendo conto che c'è un malcontento generale e ora tocca alla società dare all'allenatore che ha scelto la fiducia necessria per risolvere i problemi il prima possibile".