Buongiorno a DAZN: "Felice di essere tornato, vittorie dedicate a Lukaku! Cross vittoria? Da difensore so che..."

Notizie Napoli calcio - Alessandro Buongiorno è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Napoli-Cagliari 1-0:

“Rientro con assist e vittoria? Sono contentissimo per essere tornato in campo e per il successo. Fino all’ultimo non abbiamo mollato e siamo contentissimi. Ora abbiamo due settimane per riprenderci, lavorare e migliorarci”.

Lukaku? Romelu è sempre con noi, ci sentiamo spesso e ci scrive prima delle partite per motivarci. Queste vittorie sono anche per lui. Continuiamo a sentirlo e siamo contenti di farlo”.

Cosa ho pensato dopo l’assist ad Anguissa? La prima cosa che ho cercato di fare è di uscire dal fuorigioco. Da difensore so che le difese cercano di coprire la porta, quindi ho tirato forte tra le gambe dell’avversario all’indietro e per fortuna è arrivato Frank che ha fatto gol”.

La Nazionale? Non essere convocato dispiace, ma ci siamo sentiti con Gattuso ed ora avrò queste settimane per recuperare. Con il cuore e con la mente sono sempre con loro, li sento spesso e sarò sempre a sostenerli anche se da lontano”.