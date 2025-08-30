Buongiorno a DAZN: "Felice di essere tornato, vittorie dedicate a Lukaku! Cross vittoria? Da difensore so che..."

Le Interviste  
BuongiornoBuongiorno

Notizie Napoli calcio - Alessandro Buongiorno è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Napoli-Cagliari 1-0:

“Rientro con assist e vittoria? Sono contentissimo per essere tornato in campo e per il successo. Fino all’ultimo non abbiamo mollato e siamo contentissimi. Ora abbiamo due settimane per riprenderci, lavorare e migliorarci”.

Lukaku? Romelu è sempre con noi, ci sentiamo spesso e ci scrive prima delle partite per motivarci. Queste vittorie sono anche per lui. Continuiamo a sentirlo e siamo contenti di farlo”.

Cosa ho pensato dopo l’assist ad Anguissa? La prima cosa che ho cercato di fare è di uscire dal fuorigioco. Da difensore so che le difese cercano di coprire la porta, quindi ho tirato forte tra le gambe dell’avversario all’indietro e per fortuna è arrivato Frank che ha fatto gol”.

La Nazionale? Non essere convocato dispiace, ma ci siamo sentiti con Gattuso ed ora avrò queste settimane per recuperare. Con il cuore e con la mente sono sempre con loro, li sento spesso e sarò sempre a sostenerli anche se da lontano”.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo MilanMilanEL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComoECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo RomaRoma

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 10º

    logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top