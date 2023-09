Bologna-Napoli, le pagelle: Osimhen sbaglia il rigore e reagisce male, difensivamente passi avanti ma ora conterebbero i punti

Termina Il match per la 5a giornata di Serie A con il Napoli che ha affrontato il Bologna. Le pagelle Bologna Napoli su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro. Voti Bologna Napoli.

Pagelle Bologna Napoli, i voti

di Claudio Russo (@claudioruss)

Meret 6,5 - Prontissimo sul tentativo di Zirkzee post-rigore sbagliato.

Di Lorenzo 6 - Raspadori gli lascia libera la fascia, al 28’ bella discesa con tanto di dribbling e cross in area. Verso fine primo tempo dà manforte a Lobotka accentrandosi per gestire palla. Più nascosto nella ripresa.

Ostigard 6 - Respinge un lancio di Karlsson, devia un cross al 39’, Zirkzee gira al largo per un’ora prima di dribblarlo per andare al tiro in una sola occasione.

Natan 6,5 - Debutto forzato, mette in mostra una buona rapidità di piede. Fermo non trema davanti a Ndoye in avvio di ripresa.

Mathias Olivera 5,5 - Si fa ammonire subito, ingenuamente, condizionando la sua prestazione. Ogni contrasto è un rischio e giustamente esce. (Dal 46’ Mario Rui 6 - Costringe Lobotka a farsi ammonire con un pallone perso ed una fascia lasciata libera. Nel finale prende lui un giallo, con tanto di occhiataccia verso Ayroldi)

Anguissa 6,5 - Si muove molto, cerca una posizione non del tutto definita, alza il baricentro, si inventa una corsa sulla destra al 29’, al 38’ in diagonale corre a sinistra. Suggestivi i due sombreri, lotta sulle secondo palle.

Lobotka 6,5 - Nella prima metà del match gestisce nove palloni in 20 minuti, solo Osimhen ne tocca di meno tra i giocatori di movimento. Zirkzee al 35’ gli gira attorno e riparte: quando Anguissa e Zielinski si alzano, ha tanto campo da osservare. Ammonizione di sacrificio, anche se giusta. Chiude una linea di passaggio importante al 62’. (Dall’86’ Cajuste SV)

Zielinski 6,5 - Sempre tra i primi a pressare, alzandosi tra le linee per cercare di spezzare il blocco rossoblu. Gli serve la singola giocata per incidere, quella che porterà al rigore, nel secondo tempo lo si

Raspadori 6 - Gran palla per Osimhen, di prima intenzione ‘sentendo’ il movimento di Victor, arretrando un po’ il raggio d’azione, allargandosi sulla fascia e sulla linea dei centrocampisti prima di andare a rimorchio al tiro. Più si accentra, più è a sua agio. (Dal 69’ Politano 6 - Bella finta con cui si beve Kristiansen e porta Freuler al giallo)

Osimhen 5 - Sorprende i difensori e Skorupski, non il palo. Qualche uno-due, poi nel primo tempo resta troppo solo. Nella ripresa c’è più spazio per distendersi, al 63’ attende palla e tira di prima intenzione anche se distante. Avrebbe il pallone del rigore, lo spara larghissimo e ciò non può che influire tanto - al di là della reazione al cambio. Solo lo scorso aprile è rimasto per tre presenze di fila senza segnare in campionato da inizio 2023. (Dall’86’ Simeone SV)

Kvaratskhelia 6,5 - Danza attorno a Ndoye in avvio, triangola con Olivera ma conclude fuori. Impreciso al cross, ma sulla fascia corre ed è coinvolto - anche difensivamente. Nella ripresa aumenta i giri, arrivando anche al tiro e causando il rigore. (Dal 76’ Elmas SV - Si guadagna un fallo al limite dell’area)

Garcia 6 - Napoli stretto tra linee, convincente: finalmente impressione di solidità difensiva . Il Bologna però nega le vie centrali, portando il Napoli a giocarla larga o in velocità su Osimhen. Il primo tempo complessivamente è il migliore da settimane, la squadra di Motta viene sopita sulla trequarti, ci sono idee ma soprattutto le giuste distanze tra i reparti. Crescono ancora i suoi in avvio di ripresa, tanto da arrivare ad un rigore purtroppo fallito. Farà discutere il doppio cambio Kvaratskhelia-Osimhen, ma con loro in campo il Napoli comunque non aveva segnato. Dovessimo valutare la prestazione, è incoraggiante. Ma conta anche il risultato in questo momento, e ciò manca. Il Napoli non infilavano una striscia di tre match di fila senza alcun successo in Serie A dall’aprile 2022 con Fiorentina, Roma ed Empoli.