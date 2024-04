Bayern Monaco, Goretzka spegne le voci sul futuro: "Non c'è motivo di pensare ad un trasferimento"

Leon Goretzka resterà al Bayern Monaco nonostante le tante voci di mercato che l'hanno visto accostato anche all'Italia. Napoli e Juventus le squadre interessate a lui che ha preso una decisione per quanto riguarda i suoi progetti per il futuro: "Dal mio punto di vista, tutto è chiaro: il mio contratto dura fino al 2026 e non c'è motivo di pensare ad un trasferimento".