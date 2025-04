Alvino a CN24: "Polemiche Inter-Roma? ADL-Marotta 1-0. Le parole di Conte non mi hanno reso un uomo felice"

“Il gol di Orsolini è stato come il classico tappo sullo spumante che stappa. La vittoria di Monza non era stata accolta con entusiasmo per come era arrivata poi il gol di Orsolini ha fatto trascorrere una pasqua straordinaria a tutti noi. Credo che da domenica ad oggi non si parla d’altro, ognuno di noi sta raccontando cosa stava facendo mentre segnava il Bologna. L’ho vissuta come un pazzo ero nel salone e ho esultato come un pazzo…il mio cagnolino si è spaventato e non è più rientrato per un’ora (ride ndr)!

Inter-Roma? Ero per lo svolgimento regolare della giornata di campionato portando grande rispetto per il Papa. Vorrei capire perché solo il calcio si è fermato mentre lo show business è andato avanti regolarmente? Evidentemente la politica vuole darsi una faccia pulita adottando il feticcio. Il rispetto ad una figura carismatica e mondiale come Papa Francesco si poteva dare in altri modi. L’Inter poi voleva ciurlare nel manico approfittando per spostare la gara a maggio falsando la corsa scudetto. Bene il Napoli ha fatto ad alzare la voce sottolineando che si deve lottare ad armi pari. Giusto far giocare l’Inter domenica alle 15 con buona pace di tutto quel chiacchiericcio che ha accompagnato questa decisione. In questa vicenda De Laurentiis uno e Marotta zero. La presa di posizione di ADL fa capire il peso specifico che ha il presidente del Napoli. Fare giocare Inter-Roma a metà maggio sarebbe stata una porcheria.

Non mi hanno reso un uomo felice le parole di Conte dopo Monza. Mi sono dato una linea comportamentale fino a fine stagione, mi piace commentare le gare. Mi piace un po’ meno all’interpretazione delle parole di Conte, è un gioco che non mi appassiona”.