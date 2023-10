Agostinelli: "A Napoli situazione paradossale, Conte? Ecco perché ha detto no"

Notizie Calcio Napoli – Il tecnico Andrea Agostinelli è intervenuto a “Febbre a 90”, in onda su Vikonos Web Radio/Tv:

“Il calcioscomesse? Che peccato, ai giocatori non bastano tutti i soldi che hanno? Si rovinano la carriera, al di là della ludopatia, il professionista è tenuto a non fare certe cose, si parla di comportamenti vietati, si rischia grosso, chi ha questa malattia non può giocare in questo mondo.

A Napoli si sta vivendo una situazione paradossale, la cosa migliore è andata a Garcia, detto questo lui non starà bene ma sarebbe stato peggio se fosse stato esonerato, ora è sotto l’occhio del ciclone ma ha spalle larghe per uscire da questa situazione.

Tutti, del resto, avrebbero avuto difficoltà nel subentrare a Spalletti, non però così. Probabilmente è entrato un po’ a gamba tesa, ovviamente ogni tecnico ha le sue idee, forse non doveva cambiare e stravolgere così presto tutto, però poi ci si deve rendere conto che a sbagliare si è sempre in più di una persona. Anche i giocatori non sono esenti da colpe, la società rinnovata non ha avuto effetti positivi, un po’ paghi dazio, ci sta anche questo, mi rendo conto che ci vuole un po’ di pazienza.

Il rifiuto di Conte? Antonio ha detto di no perché lui è uno tignoso, che vuole un programma certo, vuole vincere, non si accontenta dei piazzamenti, poi sa che anche lui entrerebbe dopo un clamoroso campionato vinto da Spalletti e non sarebbe stato semplice”.