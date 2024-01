Saurini: "Che soddisfazione vedere segnare Zerbin! Dare via questo Zerbin potrebbe anche far nascere qualche rimpianto al Napoli..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giampaolo Saurini, ex allenatore del Napoli Primavera: "Vederlo segnare la doppietta ieri è stata una soddisfazione immensa. In campo c'era anche Gianluca (Gaetano, ndr) che ho cresciuto, per me restano due dei ragazzi alla quale resto maggiormente legato. I ragazzi di talento hanno bisogno, però, di giocare. Quando si arriva in una piazza importante, serve la consacrazione e serve coglierla. Alessio e Gianluca hanno fatto due ottimi percorsi, anche nei rispettivi prestiti. Ora sono tornati alla base e serve un ulteriore step per fare quel salto in più. Zerbin in prestito? Mi fa piacere intanto che Alessio si stia facendo vedere alla grande, indifferentemente che ora il Napoli abbia preso Ngonge in quel reparto. Mazzarri sta usando parole al miele per Zerbin e se dovesse andar via ora, qualche rimpianto potrebbe anche nascere. Il Napoli farebbe bene a tenerselo stretto, seppur facendolo giocare ancora in prestito. Potrebbe consacrarsi altrove e rientrare da elemento importante di questa rosa. Evoluzione Mazzarri? Ho conosciuto Walter tanto tempo fa, ma ieri l'ho ritrovato nel suo splendore tecnico e tattico. Ha raccolto risultati importanti nella sua carriera con il timbro che lo ha sempre contraddistinto. Il Napoli di ieri gli si addice più di quello visto negli ultimi periodi".