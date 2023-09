Bologna-Napoli, le probabili formazioni di Sky: esordio per Natan! Scelto il tridente di Garcia

Notizie Calcio Napoli - Domani avrà luogo Bologna-Napoli, gara valida per il quinto turno di Serie A in scena al Dall'Ara ore 18.00. Ma quali saranno le scelte di formazione di Thiago Motta e Rudi Garcia? Quali saranno le formazioni delle due squadre per il prossimo impegno di campionato?

Formazioni Bologna-Napoli: le probabili da Sky

Andiamo a scoprire le ultimissime news da Sky Sport per quanto riguarda le probabili formazioni di Bologna-Napoli:

"Emergenza in difesa per Garcia: dopo Rahmani si ferma anche Juan Jesus. Il brasiliano non è partito per Bologna per un risentimento muscolare. Davanti scalpita Raspadori, ma insieme a Kvara e Osimhen dovrebbe vedersi Politano. Gli azzurri domenica alle 18 saranno di scena a Bologna contro la squadra di Thiago Motta, pronto a confermare Zirkzee come terminale offensivo. Alle sue spalle, Karlsson ancora favorito su Orsolini".

QUI BOLOGNA - Ancora qualche dubbio da sciogliere per Thiago Motta, che conferma il suo 4-2-3-1 con Zirkzee terminale offensivo Alle spalle dell'attaccante, ballottaggio tra Karlsson e Orsolini con il primo in vantaggio. Recuperato per la panchina Saelemaekers In difesa si rivede dall'inizio Posch. In mezzo al campo favorita la coppia Freuler-Moro, con Aebischer che però spera in una maglia.

BOLOGNA (4-2-3-1), probabile formazione: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. All. Thiago Motta

Probabili formazioni Bologna-Napoli: l'11 di Garcia

Per quanto rigurda la formazione del Napoli, il tecnico ha sciolto i dubbi, complice anche l'infortunio di Juan Jesus. Qoesto quanto si legge sul sito:

"Con Rrahmani e Juan Jesus (per il brasiliano risentimento muscolare) indisponibili Garcia non ha alternative in difesa: titolari Ostigard e Natan A sinistra Mario Rui in vantaggio su Olivera, intoccabile capitan Di Lorenzo. Confermato anche il solito centrocampo In avanti, con Kvaratskhelia e Osimhen, dovrebbe vedersi Politano ma Raspadori cerca il sorpasso last minute".