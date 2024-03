Domani c'è Napoli-Torino, prossima partita del campionato italiano di Serie A. Sky Sport anticipa la probabile formazione di Calzona, che dovrà essere bravo a dosare le energie in vista dell'impegno di Champions League in programma per settimana prossima.

Formazione Napoli

Secondo Sky Sport, il Napoli giocherà con la coppia Juan Jesus-Ostigard in difesa, Mario Rui titolare a sinistra e con di nuovo Piotr Zielinski a centrocampo. In attacco Politano in vantaggio su Raspadori.