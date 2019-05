Europa League al Chelsea, Jorginho al settimo cielo: "Abbiamo meritato, che bello vincere! C'è chi dimentica che..."

L'ex centrocampista del Napoli, Jorginho, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky dopo la vittoria della finale di Europa League contro l'Arsenal per 4-1: "E' troppo bello vincere, un trofeo così importante dopo una stagione lunga, dura e difficile. Abbiamo meritato, al di là di tutte le critiche, conta il risultato. Siamo arrivati terzi in Premier, abbiamo perso una finale di Coppa di Lega e abbiamo vinto stasera. Credo sia stata una stagione positiva. Siamo veramente molto felici, soprattutto per le nostre famiglie che hanno fatto migliaia di km per essere qui. C'era anche Rafael Cabral, che è come un fratello per me".