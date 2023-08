Il futuro di Osimhen è sempre più azzurro: la verità sull'offerta degli arabi | ESCLUSIVA

Calciomercato SSC Napoli - Il futuro di Victor Osimhen è sempre più azzurro. Ve lo stiamo raccontando da settimane: si procede, a volte a fatica, ma si procede. E la direzione è sempre la stessa, quella desiderata da entrambe le parti: il rinnovo. L'agente del calciatore, Roberto Calenda, ha avuto finora un ruolo fondamentale e sta continuando sulla stessa falsariga.

Calciomercato Napoli, aggiornamenti Osimhen-Al Ahli

Perché il tempo che passa ha un peso specifico determinante e con l'avvicinarsi del 19 agosto (data di inizio del campionato), si fanno sempre più concrete le speranze dei tifosi di vedere Victor Osimhen indossare la maglia del Napoli anche la prossima stagione. Anche perché, come appreso dalla nostra redazione, le sirene arabe in questo momento non hanno abbastanza vigore nella voce.

Tradotto in soldoni, dal punto di vista effettivo gli intermediari della proposta araba si sono spinti a poco più di 100 milioni (bonus compresi). Ed è questa cifra che è arrivata l'ormai famosa risposta di ADL: "Con questi soldi ci potete comprare giusto le scarpe". Che poi dallo sciame di persone che prova a spingere per la soluzione mediorientale possa arrivare un rilancio questo è tutto da vedere. Per il momento, a proposito di citazioni, "pagare moneta, vedere cammello" è forse la più adatta.

"Quindi? Quindi? Che fa Osimhen, rinnova"? Calma ragazzi, come vi abbiamo detto in apertura, c'è ancora da lavorare. Il Napoli è consapevole che un bomber così non si trova facilmente in giro e ha deciso di provare a rendere felice il giocatore, magari raddoppiandogli lo stipendio (e aggiungendo dei bonus che ne riconoscano il valore).