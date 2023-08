Effetto Kvaratskhelia, Shako: "Tutta la Georgia vive dei suoi match! Tifo Napoli da 12 anni, ho ricevuto un regalo da lui" | VIDEO

Ultime notizie Napoli - CalcioNapoli24 nei mesi scorsi ha presentato “Effetto Georgia“, il film documentario sull’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

In circa 70 minuti abbiamo raccontato volti, luoghi e sentimenti di un calciatore che ha rapito gli occhi ed il cuore dei tifosi azzurri in un’annata storica, culminata nella vittoria dello scudetto. Nei mesi scorsi la troupe di CalcioNapoli24 - formata da Claudio Russo ed Emanuele Bernardo - è andata in Georgia per raccogliere testimonianze e ricordi relativi a Khvicha Kvaratskhelia, incontrando tante persone che hanno avuto a che fare con l’attaccante azzurro, dagli inizi della sua carriera passando per la crescita tra DinamoTbilisi e DinamoBatumi.

di Claudio Russo - @claudioruss

Qui incontriamo ShakoChikaidze, tifoso georgiano del Napoli, che ci racconta del suo rapporto con Khvicha e della crescita del tifo dei georgiani per il Napoli da quando Kvaratskhelia è arrivato in azzurro.

“Il mio amore per il Napoli è iniziato nella stagione 2011/2012. Da questo periodo non ho smesso di esserne un tifoso del Napoli. Tifo per il Napoli da 12 anni. Questa squadra è il mio amore da 12 anni e sto cercando di rendere il Napoli il più popolare possibile in Georgia. Ovviamente tutto questo è stato facilitato dal trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli. Adesso è più facile che anni fa, quando era difficile promuovere il Napoli in Georgia perché nessuno era interessato”

“Era la stagione 2011/2012 quando il Napoli giocava in Champions League. Ciò che mi ha colpito è stato il carattere della squadra. In quella stagione, sceglierò la partita contro il Manchester City in Champions League. Il gioco, che tipo di carattere ha mostrato la squadra, come ha giocato la squadra, tutto questo mi ha attratto ed è diventato il fattore grazie al quale ho iniziato a sostenere questa squadra”

“Purtroppo non sono mai stato a Napoli. Non avevo questa fortuna, ma c'è tempo davanti”

“Ovviamente, come tutti i georgiani, ero molto felice. Questo è stato un evento per il nostro piccolo paese. Ero anche felice che Khvicha si stesse trasferendo nella mia squadra preferita. Sono stato molto contento perché si è trasferito nella squadra giusta al momento giusto. Ero sicuro che se Kvara avesse voluto, sarebbe stato all'altezza delle aspettative. E così è successo. Oggi è il giocatore chiave del Napoli. Sono felice che sia nella mia squadra del cuore”

“Questo è una cosa grandiosa per la nostra piccola nazione. Tutti i tifosi georgiani vivono dalle partite di Kvaratskhelia. Le generazioni future guardano come lui gioca. È un esempio per loro. L'intero paese sta aspettando le partite di Kvara. Siamo tutti contenti di avere un giocatore così grande che ci rende felici”

“Non conosco il numero esatto, ma abbiamo venduto molte maglie di Kvara”

“Era il mio compleanno. Due miei amici hanno deciso di farmi questo regalo. Mi hanno mostrato un video in cui i giocatori del Napoli si congratulavano con me per il mio compleanno. Poi ho capito che non era un montaggio. Nessuno era più felice di me in quel momento. I miei amici hanno contattato Khvicha, chiedendo di registrare questo video, ed è così che è successo”

“Ho rilasciato un'intervista a una testata italiana in estate e ho detto che vincere lo scudetto è possibile e che i quarti di finale in Champions League sarebbero il massimo. Adesso però, visto il sorteggio, la finale è possibile. E cosa accadrà in finale, nessuno lo sa. Spero che il Napoli vinca la Champions League. Non sarà un miracolo. Tutto è possibile”

“Khvicha, ti saluto. Sono Shako. Ci conosciamo da lontano. Voglio che tu abbia successo, che tu sia in salute, che raggiunga tutti i tuoi obiettivi. Ora sei nel posto giusto al momento giusto. Non affrettarti. Vinci tutto, sii forte, raggiungi il successo con il tuo club e la tua nazionale. Tutta la Georgia è al tuo fianco. Forza Napoli e evviva la Georgia”