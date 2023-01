Le prime partite del Napoli a Gennaio: trend positivo, ma contro l'Inter c'è un tabù da sfatare | GRAFICO

Notizie Napoli calcio. Mancano ormai pochi giorni ad Inter-Napoli che sancirà la ripartenza della squadra di Spalletti in Serie A dopo la sosta per il mondiale. Una partita subito delicata per gli azzurri, che vogliano ritrovare immediatamente certezze e risultati in vista della lunga volata per lo Scudetto.

Sarà una ripartenza inedita per tutti dopo la pausa di oltre due mesi per i Campionati del Mondo e c'è grande curiosità nel capire come il Napoli si ripresenterà ai nastri di partenza.

Napoli, tutti i risultati delle prime gare di Gennaio

Ammesso che ogni annata fa storia a sé ed i paragoni sono spesso inutili, specialmente quando sei fermo da oltre due mesi, ci siamo chiesti una cosa: il Napoli come parte solitamente a gennaio?

Andiamo a ripercorrere insieme tutte le prime gare del nuovo anno del Napoli di De Laurentiis dal ritorno in Serie A, partendo però dalle due annate scudettate degli azzurri (per ovvi motivi scaramantici e non solo):

Napoli 1986/87 (Campione)*

- Fiorentina-Napoli 3-1 (4 gennaio)

Napoli 1989/90 (Campione)

- Napoli-Ascoli 1-0 (7 gennaio)

Napoli 2007/08 (8° in classifica)

- Milan-Napoli 5-3 (13 gennaio)

Napoli 2008/2009 (12° in classifica)

- Napoli-Catania 1-0 (11 gennaio)

Napoli 2009/10 (6° in classifica)

- Atalanta-Napoli 0-2 (6 gennaio)

Napoli 2010/11 (3° in classifica)

- Inter-Napoli 3-1 (6 gennaio)

Napoli 2011/12 (5° in classifica)

- Palermo-Napoli 1-3 (8 gennaio)

Napoli 2012/13 (2° in classifica)

- Napoli-Roma 4-1 (6 gennaio)

Napoli 2013/14 (3° in classifica)

- Napoli-Sampdoria 2-0 (6 gennaio)

Napoli 2014/15 (5° in classifica)

- Cesena-Napoli 1-4 (6 gennaio)

Napoli 2015/16 (2° in classifica)

- Napoli-Torino 2-1 (6 gennaio)

Napoli 2016/17 (3° in classifica)

- Napoli-Sampdoria 2-1 (7 gennaio)

Napoli 2017/18 (2° in classifica)

- Napoli-Verona 2-0 (6 gennaio)

Napoli 2018/19 (2° in classifica)

- Napoli-Lazio 2-1 (20 gennaio)

Napoli 2019/20 (7° in classifica)

- Napoli-Inter 1-3 (6 gennaio)

Napoli 2020/21 (5° in classifica)

- Cagliari-Napoli 1-4 (3 gennaio)

Napoli 2021/22 (3° in classifica)

- Juventus-Napoli 1-1 (6 gennaio)

*Tra parentesi la posizione a fine stagione

Sommando le varie partite, il trend del Napoli nella prima partita del nuovo anno è più che positivo: nell'epoca De Laurentiis sono ben 11 i successi nella prima di gennaio (12 se si considera anche quello dell'anno del secondo Scudetto), mentre le sconfitte sono 3 di cui 2 proprio contro l'Inter (una in casa e una fuori, sempre per 3-1) ed una a Milano con il Milan. Anche nell'anno del primo Scudetto arrivò una sconfitta, sempre per 3-1, questa volta contro la Fiorentina. Il segno "X" è uscito invece solo una volta, l'anno scorso a Torino contro la Juventus.

Numeri freddi, che vogliono dire tutto e niente: la certezza, però, è che il prossimo Inter-Napoli sarà di sicuro una gara tanto delicata quanto importante per la truppa di Spalletti.