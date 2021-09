DIRETTA VIDEO - Insigne: "Ho parlato tanto con Spalletti, ma le cose rimangono tra noi. Dovremo dare il 300%, poi è presto per dire dove potremo arrivare in Europa League"

Conferenza Luciano Spalletti pre Napoli-Spartak Mosca. Domani si scende in campo con l'Europa League e Napoli-Spartak Mosca, seconda giornata del cammino d'Europa League 2021 con il Gruppo C del calcio Napoli che arriva dopo la vittoria in campionato di Serie A contro il Cagliari. Si gioca al Maradona in casa contro lo Spartak Mosca. Con Spalletti ci sarà anche Insigne.

L'allenatore Luciano Spalletti con Lorenzo Insigne alle 14.00 in conferenza stampa al Konami Center per parlare alla vigilia di Napoli-Spartak Mosca. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24 in conferenza stampa.

Insigne: "Leicester? Anche sotto di due gol siamo stati bravi a rimanere calmi ed in partita, per arrivare al pareggio. Sappiamo che il punto può essere utile, ci aspetta una grande partita domani perchè lo Spartak ha perso all'ultimo minuto dopo aver dominato. Dovremo dare il 300%, poi è presto per dire dove potremo arrivare in Europa League. Ogni partita è importante, sia in Italia sia in Europa e noi vogliamo arrivare in fondo a tutto"

Insigne: "Napoli maturo? È uno dei più forti, ci stiamo esprimendo tutti al 100% e dobbiamo continuare così. Dobbiamo essere consapevoli delle nostre qualità per arrivare a fare grandi prestazioni"

Insigne: "Ho parlato tanto con Spalletti, ma le cose rimangono tra noi. Il mister sta cercando di tirare fuori tutto il potenziale"

Insigne: "Come sta la squadra? Io sto bene, i miei compagni pure. Abbiamo fatto un grande allenamento come sempre, l'abbiamo preparata bene la partita. Stiamo bene, dobbiamo rimanere concentrati e con i piedi bene a terra perchè la strada è lunga in Serie A ed in Europa, non dobbiamo farci distrarre dall'entusiasmo ed arrivare pronti ad ogni partita, per fare il nostro gioco ed arrivare alla vittoria"

14.02 - Entrano in sala stampa Spalletti ed Insigne.

