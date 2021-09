Calendario Napoli 2021 Serie A ed Europa League: tutte le partite in alternanza

Prossime partite Napoli - Via alla nuova stagione della SSC Napoli con il calendario Napoli Serie A ed Europa League della prossima stagione. Alternanza di partite del club azzurro che sarà impegnato nella coppa Europa meno prestigiosa per la mancata qualificazione in Champions League. Tutte le partite di Serie A ed Europa League del Napoli calcio con il calendario dettagliato. Scopriamo insieme qual'è il calendario Napoli 2021 tra Serie A ed Europa League.

Questo il Calendario Napoli 2021 Serie A ed Europa League della stagione 2021/22:

Prima Giornata Serie A - 22 agosto 2021

Napoli-Venezia ore 20.45 DAZN

Seconda giornata Serie A - 29 agosto 2021

Genoa-Napoli ore 18.30 DAZN

Terza giornata Serie A - 11 settembre 2021

Napoli-Juventus Sabato ore 18:00

Prima Giornata Europa League - 16 settembre 2021

Leicester-Napoli

Quarta giornata Serie A - 19 settembre 2021

Udinese-Napoli

Quinta giornata Serie A - 22 settembre 2021

Sampdoria-Napoli

Sesta giornata Serie A - 26 settembre 2021

Napoli-Cagliari

Seconda Giornata Europa League - 30 settembre 2021

Napoli-Spartak Mosca

Settima giornata Serie A - 3 ottobre 2021

Fiorentina-Napoli

Ottava giornata Serie A - 17 ottobre 2021

Napoli-Torino

Terza Giornata Europa League - 21 ottobre 2021

Napoli-Legia Varsavia

Nona giornata Serie A - 24 ottobre 2021

Roma-Napoli

Decima giornata Serie A - 27 ottobre 2021

Napoli-Bologna

Undicesima giornata Serie A - 31 ottobre 2021

Salernitana-Napoli

Quarta Giornata Europa League - 4 novembre 2021

Legia Varsavia-Napoli

Dodicesima giornata Serie A - 7 novembre 2021

Napoli-Verona

Tredicesima giornata Serie A - 21 novembre 2021

Inter-Napoli

Quinda Giornata Europa League - 25 novembre 2021

Spartak Mosca-Napoli

Quattordicesima giornata Serie A - 28 novembre 2021

Napoli-Lazio

Quindicesima giornata Serie A - 1 dicembre 2021

Sassuolo-Napoli

Sedicesima giornata Serie A- 5 dicembre 2021

Napoli-Atalanta

Sesta Giornata Europa League - 9 dicembre 2021

Napoli-Leicester

Diciassettesima giornata Serie A - 12 dicembre 2021

Napoli-Empoli

Diciottesima giornata Serie A - 19 dicembre 2021

Milan-Napoli

Diciannovesima giornata Serie A - 22 dicembre 2021

Napoli-Spezia

Prima giornata di ritorno Serie A - 6 gennaio 2022

Juventus-Napoli

Seconda giornata ritorno Serie A - 9 gennaio 2022

Napoli-Sampdoria

Terza giornata ritorno Serie A - 16 gennaio 2022

Bologna-Napoli

Quarta giornata ritorno Serie A - 23 gennaio 2022

Napoli-Salernitana

Quinta giornata ritorno Serie A - 6 febbraio 2022

Venezia-Napoli

Sesta giornata ritorno Serie A - 13 febbraio 2022

Napoli-Inter

Spareggi Europa League - 17 febbraio 2022

spareggi turno a eliminazione diretta, andata

Settima giornata ritorno Serie A - 20 febbraio 2022

Cagliari-Napoli

Spareggi Europa League - 24 febbraio 2022

spareggi turno a eliminazione diretta, ritorno

Ottava giornata ritorno Serie A - 27 febbraio 2022

Lazio-Napoli

Nona giornata ritorno Serie A - 6 marzo 2022

Napoli-Milan

Ottavi Finale Europa League Andata - 10 marzo 2022

ottavi di finale, andata

Decima giornata ritorno Serie A - 13 marzo 2022

Hellas Verona-Napoli

Ottavi Finale Europa League ritorno - 17 marzo 2022

ottavi di finale, ritorno

Undicesima giornata ritorno Serie A - 20 marzo 2022

Napoli-Udinese

Dodicesima giornata ritorno Serie A - 3 aprile 2022

Atalanta-Napoli

Quarti Finale Europa League Andata - 7 aprile 2022

quarti di finale, andata

Tredicesima giornata ritorno Serie A - 10 aprile 2022

Napoli-Fiorentina

Quarti Finale Europa League ritorno - 14 aprile 2022

quarti di finale, ritorno

Quattordicesima giornata ritorno - 17 aprile 2022

Napoli-Roma

Quindicesima giornata di ritorno Serie A - 24 aprile 2022

Empoli-Napoli

Semifinali Europa League Andata - 28 aprile

semifinali, andata

Sedicesima giornata di ritorno Serie A - 1 maggio 2022

Napoli-Sassuolo

Semifinali Europa League Ritorno - 5 maggio 2022

semifinali, ritorno

Diciassettesima giornata di ritorno Serie A - 8 maggio 2022

Torino-Napoli

Diciottesima giornata di ritorno Serie A - 15 maggio 2022

Napoli-Genoa

Finale Europa League Andata - 18 maggio 2022

Finale – Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Siviglia

Diciannovesima giornata di ritorno Serie A - 22 maggio 2022