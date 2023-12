Napoli Inter: tra poco Inzaghi in conferenza stampa

Al termine di Napoli Inter in diretta Simone Inzaghi in conferenza stampa. Si è conclusa la partita della 14esima giornata come da calendario Serie A. Le parole dell'allenatore dell'Inter dopo la partita.

Napoli Inter: Inzaghi in conferenza

Napoli - Dallo stadio Maradona, dopo Napoli Inter ha parlato in conferenza Inzaghi per l'Inter.