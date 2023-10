Notizie Calcio - Tegola in casa Real Madrid all’indomani della pesante vittoria in Liga in casa del Barcellona. Aurelien Tchouameni, infatti, ha rimediato una frattura incompleta al secondo metatarso del piede sinistro che lo metterà ai box per un bel po’ di tempo. I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi attorno alle 6/8 settimane, il che comporterebbe a saltare anche la gara di Champions contro il Napoli in programma il 29 novembre.